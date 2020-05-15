23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali video konferanslı törenle kapandı

Uçan Süpürge Vakfı tarafından yapılan kapanış töreni, bu yıl hayatını kaybeden sinema sanatçıları Dilber Ay, Muhterem Nur ve Yıldız Kenter'in anılmasıyla başladı.



Gecenin sunuculuğunu Gülsüm Soydan ve Sinemis Kamer üstlendi. Farklı ülkelerden 1301 kadın yönetmenin çektiği filmler ile Uçan Süpürge'ye başvurduğu bu yıl, 31 ülkeden 76 film seçkiden uzun metraj, belgeseller, kısa filmler ve canlandırma filmleri seyirciyle buluştu.



Sınırsız, biletsiz, limitsiz vurgusuyla online gerçekleşen festivalde filmler toplam 315 bin kez görüntülendi.



Kapanış törenine Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) ekibi de katıldı.



FIPRESCI Genel Sekreteri Klaus Eder, online jüriliği ilk kez Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için kabul etmelerinin bu döneme katkı olduğunu vurguladı. Eder, 18 yıldır Uçan Süpürge ile iş birliği yapmanın tarihsel önemini dile getirdi.



23. yılın FIPRESCI Ödülü sahibini buldu



FIPRESCI Ödülü için yarışan 10 film arasında Rachel Maclean'in "Beni Uydur (Make Me Up)" filmi bu yılın kazananı oldu. Eder, kazanan filmin, "yarışanlar arasında en rahatsız edici film" olduğu için seçildiğini dile getirdi.



Kapanış töreninin ardından Beni Uydur filmi, "ucansupurge.org" sayfasında online olarak gösterime sunuldu.