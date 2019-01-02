Son Dakika Haberleri: 23. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri"

23. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri"

1 saat önce

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) tarafından organize edilen "23. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri", 23 Nisan 2019'da Hollanda'da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

23. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) tarafından organize edilen "23. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri", 23 Nisan 2019'da Hollanda'da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel "Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri"ni kapsamında, 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılı dolayısıyla "19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü" vereceklerini belirtti.

Akengin, "19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun'a çıktığı zaman yeryüzünde hemen hemen bağımsız Türk ve Müslüman devlet yoktu. 19 Mayıs ile birlikte Anadolu bozkırında diriliş mücadelesi verilmeye başlandı. Bu yüzden 'Diriliş Ödülü' verme kararı aldık." dedi.

Orta Asya bozkırlarında Türk ve Müslüman devletlerinin diriliş mücadelesinin halen devam ettiğini aktaran Akengin, bu mücadelenin önemli ismi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e, "19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü"nü takdim edeceklerini belirtti.

Ödüllerin sahipleri

Ödül törenini, 23 Nisan 2019'da Hollanda'da düzenleyeceklerini bildiren Akengin, şunları kaydetti:

"İlk ödülümüzü, Irak Türkmenlerinin mücadele ve sorunlarını yansıtan çalışmalar yapan Irak Türkmen Cephesi adına Başkan Erşat Salihi'ye, ikinci ödülümüzü Kıbrıs Türklerinin var oluş mücadelesinde gösterdiği tarihi direnişten dolayı Türk Mukavemet Teşkilatı adına Başkan Yılmaz Bora'ya, üçüncü ödülümüzü de kendi imkanlarıyla Hollanda'da Çanakkale müzesi açan Atatürk ve Çanakkale Müzesi Kurucusu Bülent Türker'e vereceğiz. Dördüncü ödülümüzü, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine katkı sunan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'ye, beşinci ödülümüzü I. Dünya Savaşı'nda Mehmetçik'in bilinçli olarak vatan ve millet müdafaasında yaptığı mücadeleyi anlatan, TRT'nin yayınladığı 'Mehmetçik Kutlu Zafer' dizi filmine ve son ödülümüzü ise Bayırbucak Türkmenlerinin tarihini ve sosyal yaşantılarını tespit edip kitaplaştıran araştırmacı yazar ve Bayırbucak Türkmenleri Derneği kurucularından İsmet Bozoğlan'a takdim edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:43 Kaynak: AA

23 Nisan, Hollanda, Güncel
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