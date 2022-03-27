23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI - Son Dakika
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23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI

27.03.2022 21:39

SABANCI Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 23'üncü Devlet Tiyatroları- Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, açılış töreniyle başladı.

SABANCI Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 23'üncü Devlet Tiyatroları- Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, açılış töreniyle başladı. Törende emektar tiyatrocu Zihni Göktay'a 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi.

Merkez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışa ve gösterime Adana Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'BU FESTİVALİ DEVAM ETTİRMEK BOYNUMUZUN BORCU'

Törende ilk olarak söz alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Sabancı Vakfı'na festivali yaşattıkları için teşekkür etti. Ardından konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, sanatseverlerin 27 Mart Tiyatro Günü'nü kutladı. Geleneksel hale dönüştürülen festivalin bu yıl 23'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Sabancı, Burada sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. 23 yılda çok emek verildi. Esas olarak Adanalıların sanat ve tiyatro sevgisi festivali bu günlere getirdi. Sizler buna sahip çıktığınız, bizlerin de gücü yettiği sürece bu festivali devam ettirmek boynumuzun borcudur? dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise 23 yıldır yerli ve yabancı tiyatro gruplarını sanatseverlerle buluşturan festivalin çok önemli olduğunu vurguladı. Her geçen yıl zenginleşen içeriklerle festivalin devam ettiğini kaydeden Yavuz, bu geleneğin kültürlerarası etkileşime katkı vermeye devam ettiğini söyledi.

'ARKASINDA BÜYÜK BİR EMEK VAR'

Adana Valisi Süleyman Elban da konuşmasında Adana için bugünün çok anlamlı olduğunu söyledi. Adana'nın festivaller şehri olduğunu hatırlatan Elban, 'Geçen yıl pandemi şartları dolayısıyla açık havada yapmıştık. Bu tür organizasyonların devamlılığı çok önemlidir. Hem seyircimiz hem sanatçılarımız büyük bir özlemle festivali bekliyorlardı. Bu yıl tiyatro salonunda tekrardan başlıyoruz. Bu işin bu kadar yıldır devam etmesi arkasındaki emeği gösterir' diye konuştu.

ZİHNİ GÖKTAY'A 'YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ'

Konuşmaların ardından emektar tiyatrocu Zihni Göktay'a 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Güler Sabancı tarafından takdim edilen ödülün ardından, İspanya Orthemis Orkestrası'nın gösterisi sahnelendi. (DHA)

23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI
23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI
23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI
23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI
23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI
23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI
23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI
23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI
23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI
23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI
23'ÜNCÜ DEVLET TİYATROLARI- SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTI

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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