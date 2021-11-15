Üye Girişi
23'ÜNCÜ ETAP Bİ'DÜNYA YEŞİL ORMANI KURULDU - Son Dakika

23'ÜNCÜ ETAP Bİ'DÜNYA YEŞİL ORMANI KURULDU

15.11.2021 15:42

GAZİANTEP'te, 'Her Bahar Bir Orman Bi'Dünya Yeşil' projesi kapsamında 23'üncü Etap Şehitkamil Ormanı, Alpaslan Mahallesi'nde oluşturuldu.

GAZİANTEP'te, 'Her Bahar Bir Orman Bi'Dünya Yeşil' projesi kapsamında 23'üncü Etap Şehitkamil Ormanı, Alpaslan Mahallesi'nde oluşturuldu.

Proje kapsamında düzenlenen fidan dikme programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, muhtarlar ve bir çok öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Boş buldukları tüm alanlarda ağaç dikimi yaptıklarını ifade eden Rıdvan Fadıloğlu, "Belediye olarak yeşile vermiş olduğumuz değer noktasında ağaçlandırma çalışması yaptık. Son olarak otoyolun kenarında bulunan bu noktada bir uçtan bir uca geniş bir alanı etapların içerisine katarak, boş bulunan her alana ağaç dikmeye gayret gösterdik. Sadece çam değil diğer bitkilerin de talep edilmesi ile zeytin, çitlembik, kızılçam gibi çeşitli ağaçlarımız var. Doğal ortamı korumak adına özellikle hayvanların beslenmesini sağlayabilmek için bu faaliyetimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kişi başına düşen yeşil alanını arttırılması gerektiğini belirten Fatma Şahin, "Dünyanın geleceği için sana düşenler var deniliyor. İşte bu yüzden bu meseleyi iki zeytin ağacı olarak değil bu çocuklarımızın geleceği meselesi olarak bakarak kişi başına düşen yeşil alanı arttırarak dünyayı cennete dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden bu meseleye önemle bakıyoruz. Dünya şimdi bu meseleyi konuşuyor. Başkanım 23'üncü etabı yapıyor. Bu çalışma geleceğimiz açısından çok önemli. Biz yeşil şehir çerçeve sözleşmesini imzaladıktan sonra İstanbul'da toplantı yaptık ve ilk müjdeyi aldık. 27 megavat güneş enerjisi yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından hayata geçirilen 'Her Bahar Bir Orman Bi'dünya Yeşil' projesi kapsamında, yaklaşık 94 bin metrekare alanda badem, zeytin, fıstıkçamı, karaselvi, kızılçam, sedir, defne türüne sahip yaklaşık 5 bin 922 fidan daha toprakla buluşturuldu.

23'ÜNCÜ ETAP Bİ'DÜNYA YEŞİL ORMANI KURULDU
23'ÜNCÜ ETAP Bİ'DÜNYA YEŞİL ORMANI KURULDU
23'ÜNCÜ ETAP Bİ'DÜNYA YEŞİL ORMANI KURULDU
23'ÜNCÜ ETAP Bİ'DÜNYA YEŞİL ORMANI KURULDU

Mehmet Yılmaz, Ömer Kalaylı, Şehitkamil, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 23'ÜNCÜ ETAP Bİ'DÜNYA YEŞİL ORMANI KURULDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi 15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı 15:43 Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı 15:40 Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi 15:34 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret 14:51 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler 14:20 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti 13:41 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı

Son Dakika Haberleri
15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi
15:48 Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok
15:42 Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı
15:40 Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Sosyal medyada büyük tepki çekti
15:39 Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı
15:39 Mercedes 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı
15:33 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi
15:32 Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek
14:50 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret
14:45 'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!
Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok         
15:49
TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı         
15:48
Bahçeli, kayıp yörük kızı için talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Bahçeli, kayıp yörük kızı için talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti         
15:43
Mercedes 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı Mercedes 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı         
15:39
Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek         
15:32
Lunaparkta feci olay! Hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü Lunaparkta feci olay! Hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü         
14:43
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi         
14:14
Gizemli bir kadınla görüntülenen Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti Gizemli bir kadınla görüntülenen Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti         
13:30
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı         
11:54
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Damat istedi, trafik magandası terör estirdi! Dakikalarca süren tehlikeli drift anbean kamerada Damat istedi, trafik magandası terör estirdi! Dakikalarca süren tehlikeli drift anbean kamerada         
11:48
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü         
11:31
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 15:53:21. #1.13#
SON DAKİKA: 23'ÜNCÜ ETAP Bİ'DÜNYA YEŞİL ORMANI KURULDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement