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23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı Avrupa şampiyonasında mücadele edecek - Son Dakika

23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı Avrupa şampiyonasında mücadele edecek

05.07.2021 12:30
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23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa şampiyonasında madalya mücadelesi verecek.

23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa şampiyonasında madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona, 8-11 Temmuz tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallin'de gerçekleştirilecek. Türkiye'den kadın ve erkeklerde 50 sporcunun yer alacağı organizasyonda Avrupa'dan 2 bin sporcu yarışacak.

Genç milliler iki yıl önceki son şampiyonada 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Takımda Avrupa şampiyonu Ayşe Tekdal, gümüş madalyalı Tuğba Danışmaz ve sırıkla atlama Türkiye rekortmeni Ersu Şaşma gibi isimler bulunuyor.

Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular ve branşları şöyle:

Erkekler -

100 metre: Furkan Yıldırım

200 metre : Oğuz Uyar

800 metre: Mehmet Çelik, Murat Yalçınkaya

1500 metre: Mehmet Çelik

5000 metre: Ömer Amaçtan

10000 metre: Ömer Amaçtan, Ramazan Baştuğ, Hüseyin Can

3000 metre su engelli: Yunus Emre Akkuş, Abdullah Tuğluk

110 metre engelli: Atakan Güneş, Doğukan Kilcioğlu

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Uzun atlama: Hüseyin Ocak

Gülle atma: Fatih Alpaslan, Alperen Karahan

Disk atma: Fatih Alpaslan, Osman Kul

Çekiç atma: Batuhan Hızal, Halil Yılmazer

20 kilometre yürüyüş: Selman İlhan, Abdülselam İmuk

4×100 metre: Berk Deniz Çelen, Emre Göktürk, Cafer Güneş, Oğuz Uyar, Furkan Yıldırım

4×400 metre: İlyas Çanakçı, Berk Deniz Çelen, Kubilay Ençü, Cafer Güneş, Oğuzhan Kaya, Akın Özyürek

Kadınlar -

100 metre: Mizgin Ay

200 metre: Mizgin Ay

400 metre: Elif Polat

800 metre: Şilan Ayyıldız, Tuğba Toptaş

1500 metre: Şilan Ayyıldız

5000 metre: Yonca Kutluk

10000 metre: Emine Akbingöl, Dilek Öztürk

3000 metre su engelli: Kader Güvenç, Derya Kunur, Yonca Kutluk, Ruken Tek

100 metre engelli: Şevval Ayaz, Beyzanur Yavuz

Yüksek atlama: Buse Savaşkan

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz

Uzun atlama: Tuğba Danışmaz

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Esra Yılmaz

Gülle atma: Aysel Yılmaz

Cirit atma: Münevver Hancı

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Evin Demir, Ayşe Tekdal

Atletizm, Türkiye, Estonya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı Avrupa şampiyonasında mücadele edecek - Son Dakika Spor


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