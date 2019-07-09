Son Dakika Haberleri: 23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, İsveç'e geldi
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23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, İsveç'e geldi

45 dakika önce

23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi İsveç'e geldi.

23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, İsveç'e geldi, System.String[]
Atletizm, İsveç, Spor
23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi İsveç'e geldi.
Gevle kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 50 sporcu ile mücadele edecek milli takımı, başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda Büyükelçi Hakkı Emre Yunt karşıladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın başında bulunduğu kafile, buradan kara yoluyla Gevle kentine geçti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:18 Kaynak: AA
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