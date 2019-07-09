23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, İsveç'e geldi
45 dakika önce
23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi İsveç'e geldi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:18 Kaynak: AA
23 Yaş Altı Atletizm
Milli Takımı, 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa
Şampiyonası öncesi İsveç
'e geldi.
Gevle kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 50 sporcu ile mücadele edecek milli takımı, başkent Stockholm
'deki Arlanda Havalimanı'nda Büyükelçi Hakkı Emre Yunt karşıladı. Türkiye
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar
'ın başında bulunduğu kafile, buradan kara yoluyla Gevle kentine geçti.
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