Son Dakika Haberleri: 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası tamamlandı
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23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası tamamlandı

1 saat önce

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi.

23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası tamamlandı, System.String[]
Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filibe kentinde 35 ülkeden 360 eskrimciyi bir araya getiren organizasyonda Türkiye'yi kılıç, epe ve flöre branşlarında 9 milli sporcu temsil etti.
Kadınlar kılıç kategorisinde ay-yıldızlı sporcular Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse tablo-16'ya yükseldi. Nisanur şampiyonayı 13'üncü sırada tamamlarken, Fatma Zehra 15'inci sırayı aldı.
Son gün oynanan takım müsabakalarında ise Nisanur Erbil, Aylin Çakır ve Fatma Zehra Köse'den oluşan Kadınlar Kılıç Milli Takımı şampiyonayı 5'inci sırada tamamladı ve Avrupa'nın en iyi 5 kadın takımından biri oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:01 Kaynak: AA
Bulgaristan, Avrupa, Spor
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