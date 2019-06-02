23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası tamamlandı
1 saat önce
Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi.
Bulgaristan
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:01 Kaynak: AA
'ın ev sahipliğinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa
Eskrim Şampiyonası sona erdi. Türkiye
Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filibe kentinde 35 ülkeden 360 eskrimciyi bir araya getiren organizasyonda Türkiye'yi kılıç, epe ve flöre branşlarında 9 milli sporcu temsil etti.
Kadınlar kılıç kategorisinde ay-yıldızlı sporcular Nisanur Erbil
ve Fatma Zehra
Köse tablo-16'ya yükseldi. Nisanur şampiyonayı 13'üncü sırada tamamlarken, Fatma Zehra 15'inci sırayı aldı.
Son gün oynanan takım müsabakalarında ise Nisanur Erbil, Aylin Çakır ve Fatma Zehra Köse'den oluşan Kadınlar Kılıç Milli Takımı şampiyonayı 5'inci sırada tamamladı ve Avrupa'nın en iyi 5 kadın takımından biri oldu.
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