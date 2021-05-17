Şampiyonada yarın 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 74 kiloda İsa Demir , 86 kiloda Emre Çiftçi , 92 kiloda Erhan Yaylacı ve 125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan mindere çıkacak.

Hafız Can, bronz madalya için İtalyan Simone Vincenzo Piroddu ile karşı karşıya gelecek.

57 kiloda Hafız Can Hasdemir, Makedon rakibi Beşir Alili sakatlanarak repesaj maçına çıkamadığı için üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Ramazan, finalde Rus rakibi Khalid Iakhiev ile karşılaşacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Üsküp 'teki şampiyonada serbest stil 79 kiloda Ramazan Sarı , yarı finalde Gürcü rakibi Goga Mamiauri'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Kuzey Makedonya 'da başladı.

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