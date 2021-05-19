Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Ayşegül Özbege, finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Üsküp'teki şampiyonada kadınlarda 76 kiloda Ayşegül Özbege çeyrek finalde Sırp rakibi Andela Prijovic'i (8-1) yarı finalde de Rumen rakibi Diana Elena Vlasceanu'yu (6-5) yenerek finale çıktı.

Milli güreşçi, finalde Rusya'dan Evgenia Zakharchenko ile karşılaşacak.