Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakalarında milli sporcular 1 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Üsküp'teki organizasyonda 76 kiloda Ayşegül Özbege finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu Rus Evgenia Zakharchenko'ya yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Milli güreşçiler Aynur Erge, Esra Pul ve Nesrin Baş ise bronz madalya kazandı.

Organizasyonda yarın grekoromen stilde müsabakalar başlayacak.