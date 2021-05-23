23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın son gününde milli sporcu Kadir Kamal, grekoromen stil 67 kilo finalinde Macar Krisztian Istvan Vancza ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Macar güreşçi son puanı aldığı için Avrupa şampiyonu olurken, Kadir Kamal gümüş madalya aldı. Organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden Grekoromen Milli Takımı, üçüncü oldu. Türkiye, 7 gün süren şampiyonada 3 altın, 4 gümüş, 8 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı. Takım sıralamasında Türkiye, serbest stilde ikinci, kadınlarda ise dördüncü olmuştu. 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcular şunlar: Altın madalya: Ramazan Sarı, Erhan Yaylacı, Anıl Berkan Kılıçsallayan Gümüş madalya: Zeynep Yetgil, Ayşegül Özbege, Adem Burak Uzun, Kadir Kamal Bronz madalya: Cavit Acar, Emrah Ormanoğlu, Emre Çiftçi, Aynur Erge, Esra Pul, Nesrin Baş, Erkan Ergen, Fatih Bozkurt

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