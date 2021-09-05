23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi

Polonya'nın Kruszwica şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı milli sporcular, 1 altın, 3 gümüş olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) kategorisinde mücadele eden Mervenur Uslu-Elis Özbay ikilisi, Polonya, İtalya, Rusya ve Macaristan'ı geride bırakarak altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

Gümüş madalya kazanan milli kürekçiler ve kategorileri ise şöyle:

BLW 2- (Hafif kilo ümit kadınlar iki tek): Ebru Akınal-Nigar Hatun Demiroğlu

BLM 2x (Hafif kilo ümit erkekler iki çifte): Enes Gök-Şefik Çakmak

BLM 2- (Hafif kilo ümit erkekler iki tek): Samet Kaban-Denizhan Aydın