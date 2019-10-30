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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

15 dakika önce

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, bronz madalya kazandı.

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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, dünya üçüncüsü Moğol Gankhuyag Ganbaatar ile karşılaştı.

Rakibini 3-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Serbest stil 86 kiloda Osman Göçen ilk turda Filipinli James Blair'i 10-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Ukraynalı Demid Karachenko'yu 13-2 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Kanadalı Aleksandr Robert Moore'u 12-2 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükselmişti. Osman Göçen, yarı finalde dünya şampiyonu İranlı rakibi Kamran Ghorban Ghasempour'e 4-4 sayı puanıyla yenilmişti.

Macaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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