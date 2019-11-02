23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya elde etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, İsrailli Maksym Vysotskyi ile karşılaştı.
Rakibini 9-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya kazandı.
Ekrem Öztürk, ilk turda Moldovalı rakibi Artium Delenau'yu 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Çinli Heifeng Zhang'ı 8-3 yenerek çıktığı yarı finalde büyüklerde dünya üçüncüsü Japon Shota Ogowa'ya yenilmişti.