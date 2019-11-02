Son Dakika Haberleri: 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

7 saat önce

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya elde etti.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, System.String[]

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, İsrailli Maksym Vysotskyi ile karşılaştı.

Rakibini 9-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya kazandı.

Ekrem Öztürk, ilk turda Moldovalı rakibi Artium Delenau'yu 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Çinli Heifeng Zhang'ı 8-3 yenerek çıktığı yarı finalde büyüklerde dünya üçüncüsü Japon Shota Ogowa'ya yenilmişti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini kaybedip maça çıktı! 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı! Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti! Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 03:25:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]