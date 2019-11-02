Son Dakika Haberleri: 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

7 saat önce

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Serkan Akkoyun, bronz madalya elde etti.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, System.String[]

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Serkan Akkoyun, bronz madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler grekoromen stil 77 kiloda Serkan Akkoyun, Hint rakibi Sajan Sajan ile karşılaştı.

Rakibini 10-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya kazandı.

Serkan Akkoyun ilk turda Hırvat Antonio Kamenjasevic'e 5-0 üstünlük sağlamış, ikinci turda Japon Kodai Sakuraba'ya 4-0 yenilmişti. Japon güreşçi finale yükseldiği için repesaj maçlarına çıkan milli sporcu, Sırp rakibi Andrija Luka Maletin'i 3-1 ve Norveçli Anders Per Kure'yi 9-0 sayı tuşuyla yenmişti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini kaybedip maça çıktı! 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı! Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti! Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 05:05:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]