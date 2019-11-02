23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Serkan Akkoyun, bronz madalya elde etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler grekoromen stil 77 kiloda Serkan Akkoyun, Hint rakibi Sajan Sajan ile karşılaştı.
Rakibini 10-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya kazandı.
Serkan Akkoyun ilk turda Hırvat Antonio Kamenjasevic'e 5-0 üstünlük sağlamış, ikinci turda Japon Kodai Sakuraba'ya 4-0 yenilmişti. Japon güreşçi finale yükseldiği için repesaj maçlarına çıkan milli sporcu, Sırp rakibi Andrija Luka Maletin'i 3-1 ve Norveçli Anders Per Kure'yi 9-0 sayı tuşuyla yenmişti.