23 Yaş Altı Judo Milli Takımı, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
10.11.2020 11:19
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 23 Yaş Altı Judo Milli Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında andı.
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 23 Yaş Altı Judo Milli Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında andı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan milli sporcuların, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında özlem, minnet ve rahmetle andığı belirtildi.
Judocuların, Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalması yolunda emin adımlarla ilerleme sözü verdiği ifade edildi.
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