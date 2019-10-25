Son Dakika Haberleri: 23 yaşında ki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa 23 yaşında ki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

23 yaşında ki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

18 dakika önce

23 yaşında ki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybettiOSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

23 yaşında ki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyreden Ensar Kıvanç'ın kullandığı motosiklet, kavşakta 06 BT 0194 plakalı tırla çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen Kıvanç ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan genç, hayati tehlike kaydıyla Osmaniye merkezde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ensar Kıvanç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

23 yaşında ki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:41 Kaynak: İHA
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