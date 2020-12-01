23 yaşındaki anne, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenik düştü - Son Dakika

23 yaşındaki anne, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan koronaya yenik düştü
01.12.2020 14:45
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve doğumuna üç gün kala korona virüse yakalanarak tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, minik kızı Nehir'i kucağına alamadan hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ve doğumuna üç gün kala korona virüse yakalanarak tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, minik kızı Nehir'i kucağına alamadan hayatını kaybetti.
Kızı Nehir Kadı'yı dünyaya getirmeden 3 gün önce korona virüse yakalanan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğumdan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Kadı'nın tedavisine İstanbul'da özel bir hastanede devam edildi. Yaklaşık 2 haftadır yaşam mücadelesi veren anne Kadı'nın Sağlık Bakanlığı'ndan kök hücre tedavisi için onay alınmış ve tedavisi için kampanya başlatılmıştı. Minik kızı Nehir'i kucağına alamadan yaşamını yitiren genç annenin acı vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
(Esra Angün/İHA)
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