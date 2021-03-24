23 yaşındaki Emrullah'ın ilk öğretmeni Dilek hemşire oldu - Son Dakika

Adana'da yoğun bakımda tedavi gören ve okuma yazma bilmediği öğrenilen 23 yaşındaki Emrullah'a, hemşire Dilek Serin okuma ve yazma öğretti. Emrullah'a kırmızı kurdelesini de takan Serin, "Ben çok duygulandım. Bir insana dokunabilmek çok önemli. Bunu yaşayarak hissettim" dedi.

Emrullah Adıgüzel, küçükken geçirdiği ateşli hastalık sonucu astım, KOAH, akciğer ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları ortaya çıktı. Bu rahatsızlıklar nedeniyle Adıgüzel bir türlü okula gidemedi. Ailesi bazı dönemlerde Adıgüzel'i okula göndermek istedi ancak bu sefer de iddiaya göre dönemin okul müdürleri onu okula kabul etmedi.

Bu nedenle okuma yazma öğrenemeyen Emrullah, geçen 5 Mart'ta yine rahatsızlanarak Çukurova Devlet Hastanesi birinci basamak yoğun bakıma kaldırıldı. Burada tedavi gören Adıgüzel, iyileşmeye başladığında hemşire Dilek Serin, kendisine prosedür gereği bir evrak imzalatmak istedi. Ancak Emrullah'ın, okuma yazma bilmediğini belirtmesi üzerine Dilek hemşire, kendi kızının da 1. sınıfa gitmesinden dolayı Emrullah'a okuma yazma öğretebileceğini söyledi.

Emrullah bu teklifi kabul ettikten sonra Dilek hemşire bir sonraki mesaisinde evden kızının kitap ve defterlerinden bazılarını alarak Emrullah'ın yanına geldi ve derslere başladı. Emrullah'a, Dilek hemşirenin mesai saatleri dışında diğer hemşireler de yardımcı oldu. 5 gün içerisinde okumayı öğrenen Emrullah'a kırmızı kurdelesini de ilk öğretmeni olan Dilek Serin taktı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yücel Çomu ise Emrullah'a Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı kitabı hediye etti.

"Arkadaşlarım da ona destek oldu"

Gazetecilere konuşan Dilek Serin, Emrullah'ın hiç okula gitmediğini öğrenmesi üzerine çok üzüldüğünü söyleyerek, "Sana okuma yazma öğretirim deyince gözlerinin içi parladı. Çok heyecanlandı ve ben de onunla birlikte çok heyecanlandım. Benim kızım 1. sınıf öğrencisi ve ona öğretirken nasıl okuma yazma öğretildiğini biraz öğrendim. Evdeki kitapları topladım geldim ve okuma yazma öğrenmeye başladık. Emrullah çok hevesliydi gecelere kadar çalıştı, ben yokken de çalıştı. Arkadaşlarım da ona destek oldular. Yaklaşık 5 günde okumayı söktü. Hala çalışmaya devam ediyoruz yazma konusunda biraz daha çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bir insana dokunabilmek çok önemli"

Emrullah'a kırmızı kurdele taktığı için de mutlu olduğunu belirten Serin, "1. sınıfta okuyan çocuklara eskiden okuma öğrendiğinde kırmızı kurdele takılırdı. Buradaki arkadaşlarım da benden böyle bir şey istedi sanki öğretmeniymişim gibi kurdele taktım. Ben çok duygulandım. Bir insana dokunabilmek çok önemli. Bunu yaşayarak hissettim. En az Emrullah kadar heyecanlandım ve mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"İlk öğretmenim Dilek hemşire oldu"

Emrullah Adıgüzel ise okuma yazma öğrenebileceğini hiç hayal etmediğini anlatarak, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek oldular. Okula hiç gitmedim, okumadım. Okumaya niyetim vardı, ailem beni okullara yazdırmak istedi ama okul müdürleri sorumluluk kabul etmeyince öyle kaldı. Hiç fırsatımız olmadı. İlk öğretmenim Dilek hemşire oldu" şeklinde konuştu. - ADANA