23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinde yaşayan ve asker olma hayali kuran 23 yaşındaki bedensel engelli Eren Topçu'ya bir günlük temsili askerlik yaptırıldı.

Yenifakılı ilçesi Eskiören köyünde ikamet eden 23 yaşındaki bedensel engelli Eren Topçu, askerlik görevini ifa etmek istediğini ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. Engelli vatandaşın isteğine kayıtsız kalmayan ilçe jandarma komutanlığı, Topçu için bir günlük askerlik programı ve ardından da yemin töreni düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Soner Yalçın, Eskiören köyü Muhtarı Gencebay Delibaş, kurum amirleri, askerleri personel ve Topçu'nun ailesi katıldı.

Askeri üniforma giyerek hayalini gerçeğe dönüştüren Topçu, elini silah ve Türk Bayrağına koyup yemin etti. Yemin töreninin ardından Türk Bayrağı ve terhis belgesi, Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç tarafından Topçu'ya teslim edildi.

Törenin ardından Topçu, ailesi ve askeri personelle hatıra fotoğrafı çekindi. - YOZGAT