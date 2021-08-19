Üye Girişi
23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika

23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu

19.08.2021 10:33
23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu, System.String[]

Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinde yaşayan ve asker olma hayali kuran 23 yaşındaki bedensel engelli Eren Topçu'ya bir günlük temsili askerlik yaptırıldı.

Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinde yaşayan ve asker olma hayali kuran 23 yaşındaki bedensel engelli Eren Topçu'ya bir günlük temsili askerlik yaptırıldı.

Yenifakılı ilçesi Eskiören köyünde ikamet eden 23 yaşındaki bedensel engelli Eren Topçu, askerlik görevini ifa etmek istediğini ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. Engelli vatandaşın isteğine kayıtsız kalmayan ilçe jandarma komutanlığı, Topçu için bir günlük askerlik programı ve ardından da yemin töreni düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Soner Yalçın, Eskiören köyü Muhtarı Gencebay Delibaş, kurum amirleri, askerleri personel ve Topçu'nun ailesi katıldı.

Askeri üniforma giyerek hayalini gerçeğe dönüştüren Topçu, elini silah ve Türk Bayrağına koyup yemin etti. Yemin töreninin ardından Türk Bayrağı ve terhis belgesi, Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç tarafından Topçu'ya teslim edildi.

Törenin ardından Topçu, ailesi ve askeri personelle hatıra fotoğrafı çekindi. - YOZGAT

23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu
23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu
23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu

Yenifakılı, Eren Topçu, Hisarcık, Engelli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş 11:14 İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor 11:08 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi 10:39 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü Serenay Sarıkaya, 10:00 Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu 09:44 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak 08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı 07:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı

Son Dakika Haberleri
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:09 Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
10:53 Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet otobüs durağına girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:38 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi
10:37 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti
10:34 Cirit müsabakasında korkutan kaza! Attan düşen ciritçi ölümden son anda döndü
10:30 Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti! Olayda yaralılar var
10:24 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz         
11:20
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik         
11:08
Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti         
10:38
Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı         
10:02
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu         
07:49
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 11:30:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement