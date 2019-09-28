Son Dakika Haberleri: 23 yaşındaki genç 40 gündür kayıptı, ölü bulundu
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23 yaşındaki genç 40 gündür kayıptı, ölü bulundu

16 dakika önce

40 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç, İzmir'in Çeşme ilçesinde ölü bulundu.

23 yaşındaki genç 40 gündür kayıptı, ölü bulundu, System.String[]

40 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç, İzmir'in Çeşme ilçesinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme'nin Çiftlik bölgesinde kaçak göçmenlerle ilgili çalışma yaparken, saat 23.30 sıralarında ağaca asılı bir ceset buldu.


Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda, ağaca asılı olarak bulunan cesedin M.K.'ya (23) ait olduğu belirlendi. Olay yerinde detaylı inceleme yapılırken, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.


İntihar ettiğinden şüphelenilen M.K.'nın, askerlik görevini tamamladıktan sonra Zonguldak'tan Çeşme'ye bir arkadaşını görmeye geldiği; ancak kendisinden 40 gündür haber alınamaması üzerine ailesinin TV programlarına katılarak M.K.'yı aradıkları öğrenildi. - İZMİR

Jandarma, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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