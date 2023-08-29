23 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir genç, sahilde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

SAHİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sahil kenarında temizlik yapan işçiler yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İŞYERİNİ AÇTIKTAN SONRA KAYIPLARA KARIŞMIŞ

Yapılan incelemede cesedin yanında bir de silah olduğu tespit edildi. Cesedin 23 yaşındaki Orhan Baran'a ait olduğu belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Orhan Baran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baran'ın sabah evden çıktıktan sonra işyerine gittiği, işyerini açtıktan sonra kayıplara karıştığı bir daha da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.