23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Son Dakika

23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

6 saat önce

Bursa'da 4 ay önce annesini kaybeden 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, System.String[]

Bursa'da 4 ay önce annesini kaybeden 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.


Olay, Yıldırım'a bağlı Ortabağlar Mahallesi Bilgin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşları perşembe gününden bu yana Deniz Kara'dan (23) haber alamayınca evini kontrol etti. Kara'dan ses çıkmayınca arkadaşları polis ekiplerine haber verdi. Çilingir vasıtasıyla içeri giren polis ve 112 ekipleri, grafikerlik yaptığı öğrenilen Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük yaşta babasını ve 4 ay önce de annesi Naz Kara'yı kaybeden gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan, gençten geriye 14 Şubat'ta arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı fotoğraflar kaldı. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Deniz Kara, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:33 Kaynak: İHA
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