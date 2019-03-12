Son Dakika Haberleri: 23 Yaşındaki Genç Tabancayla Vurulmuş Olarak Bulundu

23 Yaşındaki Genç Tabancayla Vurulmuş Olarak Bulundu

1 saat önce

Samsun'da 23 yaşındaki genç evinde tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

23 Yaşındaki Genç Tabancayla Vurulmuş Olarak Bulundu, System.String[]
Samsun'da 23 yaşındaki genç evinde tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Alev Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Muhammet Olcay Kaptan, evlerinin oturma odasında kafasından tabancayla vurulmuş olarak kanlar içinde bulundu. Olay polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları tespitte Muhammet Olcay Kaplan'ın öldüğü tespit etti. Muhammet Olcay Kaplan'ın ailesinden özür dilediği "Hakkınızı helal edin" yazılı mektup bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:31 Kaynak: İHA

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