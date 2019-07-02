Son Dakika Haberleri: 23 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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23 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

27 dakika önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir grup genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

23 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bir grup genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Olay, Köprübaşı ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki Avukat Özcan Akçiçek Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan bir grup genç arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga da Hasan Hüseyin G.(20) yanında getirdiği bıçakla U.D.(19) ve Ümit Ant'ı(23) yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ümit Ant, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen Köprübaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlısı Hasan Hüseyin G.'nin saklandığı yeri tespit edip, düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen Hasan Hüseyin G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
Hasan Huseyin, Köprübaşı, Manisa, 3. Sayfa
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