23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu- Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti - Son Dakika
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23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu- Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti

05.05.2022 17:26

23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti GAZİANTEP Gaziantep'te hurdacılık yapan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti

GAZİANTEP Gaziantep'te hurdacılık yapan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kentte sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk'tan uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine 23 yaşındaki gencin bulunduğu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kapıyı kırarak içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Seyfettin Çabuk'u yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yakınları tarafından haber alınamayan gencin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı

Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde inceleme yaparak delil topladı. Öldürülen gencin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir günde iki hurdacı cinayeti

Kentte, sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi ve bir günde iki hurdacı cinayetinin yaşanması ise dikkat çekti.

Her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu- Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu- Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu- Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu- Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu- Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu- Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu- Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu- Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti - Son Dakika


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