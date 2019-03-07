Son Dakika Haberleri: 23 Yaşındaki Kaleci Yaşamını Yitirdi

23 Yaşındaki Kaleci Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Kresimir Bandic sevenlerini yasa boğdu.

23 Yaşındaki Kaleci Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Kresimir Bandic sevenlerini yasa boğdu... Genç kalecinin bir arkadaşının evinde kalp krizi geçirdiği ve kurtulamadığı belirtildi.

Kariyerinde 3 kez Bosna şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki kaleci, Siroki Brijeg takımının as kalecisiydi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35 

Kalp Krizi, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı

Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan! Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:52:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 23 Yaşındaki Kaleci Yaşamını Yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]