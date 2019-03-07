23 Yaşındaki Kaleci Yaşamını Yitirdi

Kresimir Bandic sevenlerini yasa boğdu.

Kresimir Bandic sevenlerini yasa boğdu... Genç kalecinin bir arkadaşının evinde kalp krizi geçirdiği ve kurtulamadığı belirtildi.



Kariyerinde 3 kez Bosna şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki kaleci, Siroki Brijeg takımının as kalecisiydi.

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