23 Yaşındaki Kaleci Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Kresimir Bandic sevenlerini yasa boğdu.
Kresimir Bandic sevenlerini yasa boğdu... Genç kalecinin bir arkadaşının evinde kalp krizi geçirdiği ve kurtulamadığı belirtildi.
Kariyerinde 3 kez Bosna şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki kaleci, Siroki Brijeg takımının as kalecisiydi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35
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