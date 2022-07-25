23 YAŞINDAKİ MUHAMMET ŞİLE'DE DENİZDE BOĞULDU - Son Dakika
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23 YAŞINDAKİ MUHAMMET ŞİLE'DE DENİZDE BOĞULDU

25.07.2022 12:30
23 YAŞINDAKİ MUHAMMET ŞİLE'DE DENİZDE BOĞULDU

ŞİLE'de 23 yaşındaki Muhammet Faik Taşin denizde boğuldu.

ŞİLE'de 23 yaşındaki Muhammet Faik Taşin denizde boğuldu. Yeğeninin cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin." dedi.

Şile Vadi Plajı'nda dün akşam saat 19.00 sıralarında Muhammet Faik Taşin (23) ailesiyle birlikte denize gitti. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Muhammet Faik, babası Nevzat Taşin'e denize girmek istediğini söyledi. Denize girdikten bir süre sonra kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 dakika sonra Muhammet Faik Taşin kıyıda bulundu. Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınarak Sancaktepe'de bulunan Yunus Emre Merkez Camii'ne götürülen Taşin, öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığına defnedilecek.

Yeğeninin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Abim çocuklarıyla birlikte Şile Vadi Plajı'na gitmiş. Oğlu Muhammet Faik, ısrarla denize girmek istiyor. Yüzmeyi tam olarak bilmediği için kardeşi Hüseyin'in gözcülük yapmasını istiyor. Hüseyin tuvalete gidip döndüğünde kardeşini bulamıyor. Biraz aradıktan sonra sahil güvenliğe haber veriyorlar. Sahil Güvenlik orada yokmuş, ilgilenmemiş. Faik'i 40 dakika boyunca bulamamışlar. En son jandarma ekiplerine haber veriyorlar. Jandarma geldiğinde denize girdiği yerden kıyıya vurmuş şekilde görülüyor. Hastaneye götürülüyor ancak kurtarılamıyor. Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin. Şile sahil güvenliği son derece zayıf. Biri olsa belki kurtulabilirdi" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------------Muhammet Faik Taşin'in videoları-Adli Tıp önünden görüntü

-Amcası Murat Taşin ile röportaj


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Jandarma, Adli Tıp, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 YAŞINDAKİ MUHAMMET ŞİLE'DE DENİZDE BOĞULDU - Son Dakika

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