23 yaşındaki üniversiteli gençten günlerdir haber alınamıyor - Son Dakika
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23 yaşındaki üniversiteli gençten günlerdir haber alınamıyor

21.06.2022 15:07

Ümraniye'de ailesinin 15 Haziran Çarşamba gününden beri haber alamadığı 23 yaşındaki Ali Kemal Yüce'nin telefonundan en son Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sinyal alınması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ümraniye'de ailesinin 15 Haziran Çarşamba gününden beri haber alamadığı 23 yaşındaki Ali Kemal Yüce'nin telefonundan en son Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sinyal alınması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çağrıda bulunan çaresiz anne, "Duyan bilen varsa haber versin. Çok mağduruz, ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.

İstanbul Ümraniye'de ikamet eden Maltepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ali Kemal Yüce'den 15 Haziran Çarşamba gününden beri haber alamayan ailesi, 15 Haziran'da polise kayıp başvurusunda bulundu. Yüce ailesi tarafından belirtilenlere göre, Ali Kemal Yüce'nin telefonundan en son Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi'nde sinyal alındığı ve ekipler tarafından alınan sinyal üzerine Kefken'de çalışma yapıldığı öğrenildi. Ayrıca iddiaya göre Ali Kemal Yüce'nin İstanbul'dan Kocaeli'nin Körfez ilçesine geçerek suç kaydı bulunan bir şahıstan silah temin edip Kefken'e gittiği ve Kefken Camii civarında bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yüce'nin görüntüsüne rastlanıldığı öğrenildi.

"DUYAN BİLEN VARSA HABER VERSİN"

Kaybolan üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin annesi Aynur Yüce, "15 Haziran'da oğlum Ali Kemal Yüce kayboldu. Akşam üzeri eve gelmedi, saat 24.00 oldu yine gelmedi o esnada karakola gittik. Sabahleyin tekrardan yine karakola gittik gerekli işlemler başlatıldı. Bütün devlet kurumları, bütün Kocaeli Emniyet Teşkilatı çalıştı. Bütün bunlara rağmen 6 gündür çocuğumuzu her yerde arıyoruz ama bulamıyoruz. Ne olur gören duyan olursa bize haber versin, çok mağduruz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Lütfen duyan gören varsa bize haber versin" dedi.

"BİZİM KİMSEYLE BİR HUSUMETİMİZ ASLA YOK"

Anne Aynur Yüce, "Arkadaşlarını aradık, İzmit tarafında arkadaşları varmış. İzmit'e geçtiğinde orada bir çocuk ona silah temin etmiş ne yapacağını bilemeden bir yerlere gittiğini söylemiş. Çocuğun silahla ne yapacağının bilgisi olmadığını söylemiş böyle değişik haberlere meydan vererek olayı kapatmaya çalışmış. Ama bizim çocuğumuzun bu tür olaylarla önceden hiç ilişkisi olmadı, oğlumuz hiçbir zaman eve geç gelmiyordu. Bizim kimseyle bir husumetimiz asla yok, sadece arkadaş oyunlarına mı geldi hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

(Metin Başar - Ömer Karaoğlu - Onur Hamzaoğlu - İHA)

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Kaynak: İHA

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