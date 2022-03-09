23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı

09.03.2022 12:11
23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiği Tokat'ta bir kadının 23 yerinden bıçaklanması olayıyla ilgili savcılıktan yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiği Tokat'ta bir kadının 23 yerinden bıçaklanması olayıyla ilgili savcılıktan yazılı açıklama yapıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde ayrı yaşadığı eşi Ö.A.'yı 23 yerinden bıçaklamak suretiyle kasten yaralanmasına sebebiyet veren halen ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan S.A. hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' iddiası ile Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Özlem Ağ'ın eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanma olayını gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sürecin takipçisi olacağını belirterek, "Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ne hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Bakanıma da söyledim, 'bunu yakın takibe alacaksın, bu konuyla ilgili beni de bilgilendireceksin'. Bu hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez" ifadelerini kullanmıştı.

3 AY SONRA SERBEST KALMIŞTI, AĞUSTOS AYINDA TUTUKLANDI

Tokat'ta şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası açan ağ Özlem Ağ (30), Mülk köyünde yaşayan babası Mehmet Demirel'in yanına taşındı. Bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Samet Ağ (32), çocuğunu görmek ve barışmak için 1 Nisan 2021 tarihide eşinin köyüne gitti. Burada yaşanan tartışma sonucu eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs, kayınpederini de bacağı ve kulağından yaralayarak kaçtı. Ağır yaralanan kadın yoğun bakım servisinde 9 gün yaşam savaşı verdi. Olayın ardından yakalanarak adli makamlara çıkarılan Samet Ağ tutuklandı. 3 ay tutuklu kalan Ağ, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Samet Ağ, 20 Ağustos 2021 tarihinde tekrar tutuklanarak Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi.

(Nurhan İçmez/ İHA)

23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı
23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı

YORUMLAR
500
Eşini 23 yerinden bıçaklayıp, serbest kalmıştı! Erdoğan'ın 'adi herif' dediği Samet Ağ'ı serbest bırakan hakim ve savcı mercek altında! Eşini 23 yerinden bıçaklayıp, serbest kalmıştı! Erdoğan'ın 'adi herif' dediği Samet Ağ'ı serbest bırakan hakim ve savcı mercek altında! Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hakim, Tokat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Kötü yorumlara dayanamadı! Putin'in kızı olduğu iddia edilen Luiza Rozova instagram hesabını kapattı
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:36 Bu nasıl cömertlik? İngiltere, "Biz cömert bir ülkeyiz" dedi ama sadece 300 Ukraynalı mülteci aldı
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:07:03. #1.12#
SON DAKİKA: 23 yerinden bıçaklanan kadınla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement