23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

16.10.2022 16:21
23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Antalya'da 23 yıl hapis cezası ile aranan kişi sahte kimlikle yakalandı.

Antalya'da 23 yıl hapis cezası ile aranan kişi sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda; özel belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık, hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçlarından toplam 23 yıl hapis cezası ile aranan ve sahte kimlikle hareket eden A.K yakalandı.

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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