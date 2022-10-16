23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Antalya'da 23 yıl hapis cezası ile aranan kişi sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda; özel belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık, hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçlarından toplam 23 yıl hapis cezası ile aranan ve sahte kimlikle hareket eden A.K yakalandı.

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA