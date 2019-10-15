Son Dakika Haberleri: 23 yıl hapisle aranan firari, saklandığı evde yakalandı
Son Dakika Güncel 23 yıl hapisle aranan firari, saklandığı evde yakalandı

23 yıl hapisle aranan firari, saklandığı evde yakalandı

5 dakika önce

BİTLİS'te hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan T.G., jandarma komandolarının gerçekleştirdiği operasyonla, Mutki ilçesine bağlı Ballı köyünde saklandığı evde yakalandı.

23 yıl hapisle aranan firari, saklandığı evde yakalandı, System.String[]

BİTLİS'te hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan T.G., jandarma komandolarının gerçekleştirdiği operasyonla, Mutki ilçesine bağlı Ballı köyünde saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan firari T.G.'nin Mutki ilçesine bağlı Ballı köyünde olduğunu belirledi. Bunun üzerine köye operasyon düzenleyen Jandarma Komando ekipleri, T.G.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen T.G. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Jandarma, Mutki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:32 Kaynak: DHA
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