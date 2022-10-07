23 yıl hapisle aranan kadın, operasyonla yakalandı - Son Dakika
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23 yıl hapisle aranan kadın, operasyonla yakalandı

07.10.2022 10:42
23 yıl hapisle aranan kadın, operasyonla yakalandı

KAYSERİ'de, hakkındaki kesinleşmiş 23 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.G. (55) adlı kadın, saklandığı adreste polis operasyonuyla yakalandı.

KAYSERİ'de, hakkındaki kesinleşmiş 23 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.G. (55) adlı kadın, saklandığı adreste polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari Ş.G. adlı kadının, Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.G.'yi yakaladı. Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine konuldu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 yıl hapisle aranan kadın, operasyonla yakalandı - Son Dakika

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