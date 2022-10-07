23 yıl kesinleşmiş cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

23 yıl kesinleşmiş cezası olan kadın yakalandı

07.10.2022 10:25
23 yıl kesinleşmiş cezası olan kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 23 YIL kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G. isimli kadın yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı HAN VE CAMİ ÇATILARINDAN KURŞUN LEVHA HIRSIZLIKLARI KAMERADA HAN VE CAMİ ÇATILARINDAN KURŞUN LEVHA HIRSIZLIKLARI KAMERADA 'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı 'Tehdit' suçundan aranan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 23 yıl kesinleşmiş cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:33 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! İstinaf cezasını onadı
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:50:06. #1.12#
SON DAKİKA: 23 yıl kesinleşmiş cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement