23 Yıl Sonra Tapularına Kavuştular
1 saat önce
Boyabat ilçesinde hisseli araziler nedeni ile tapu alamayan 250 kişi 23 yıl aradan sonra tapularına ulaştı.
Boyabat
ilçesinde hisseli araziler nedeni ile tapu alamayan 250 kişi 23 yıl aradan sonra tapularına ulaştı.
Tapu teslim programında konuşan, Saraydüzü
Kaymakamı Abdülkadir Umut Kasman, tapuların sahiplerine ulaştırılması sürecinde emeği geçenleri tebrik etti.
Vatandaşlara hayırlı olması dileğinde bulunan Kasman, "Bu tapuların alınması sürecinde bugüne kadar başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımız güle güle otursunlar, tapuları hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçlerde de alacakları hizmetler artarak devam edecektir." dedi.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı
ise tapuların müstakil tapulara dönüşme sürecinin biraz uzun sürdüğünü ancak amaçlarına ulaştıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:59 Kaynak: AA
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