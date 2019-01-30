23 Yıl Süren Restorasyonda Sona Gelindi
1 saat önce
Sivas'ın simgelerinden birisi olan tarihi Gökmedrese'de 23 yıl süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Sivas
'ın simgelerinden birisi olan tarihi Gökmedrese'de 23 yıl süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Sivas'ta kent meydanına yakın bir noktada bulunun, 1271 yılında Selçuklu
sultanlarından 3. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa edilen Gökmedrese'nin restorasyonunda sona gelindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 23 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları Vakıflar Bölge Müdürlüğü gözetiminde sürerken Mart ayınca çalışmaların tamamlanacağı öğrenildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan
, restorasyon çalışmalarında sona gelinin tarihi medresede incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama yapan Ayhan, "Selçuklu eseri, ilim irfan merkezi ve Sivas'ımızın göz bebeği, şaheseri Gökmedrese'nin fiilen restorasyon süreci bitmiş durumda şuanda sadece çinileri bu ay sonuna kadar bitecek. Çinileri ince ve hassas işçilik olduğundan dolayı özel bir hassasiyet gerekmektedir ama fiilen restorasyon süreci bitmiş durumda yaklaşık 2006 yılında başlayıp 2019'un başına kadar süren restorasyon hikayesi. Biraz güç oldu. Sivas'a bir değer kazandırılmış oldu. Bundan sonra iç mekanlarına fonksiyon verilmesi gerekmektedir. Geçmişteki misyonuna uygun bir ambiyans verilmesi gerekiyor" dedi.
(Veysel Korkmaz - Uğur Yiğit/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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