23 yıldır üzerinde sade bir şortla kanyonda yaşıyor, gelen ziyaretçilere müzik keyfi yaşatıyor - Son Dakika
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23 yıldır üzerinde sade bir şortla kanyonda yaşıyor, gelen ziyaretçilere müzik keyfi yaşatıyor

23.08.2022 20:05

23 yıldır üzerinde sade bir şortla kanyonda yaşıyor, gelen ziyaretçilere müzik keyfi yaşatıyor Malatya'nın Arapgir ilçesinde 23 yıldır üzerinde sade bir şortla kanyonda yaşayan halk arasında 'Arapgirli Tarzan' olarak adlandırılan Ümit Aydın bir elinde klarneti diğerinde cümbüşüyle türkü...

23 yıldır üzerinde sade bir şortla kanyonda yaşıyor, gelen ziyaretçilere müzik keyfi yaşatıyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde 23 yıldır üzerinde sade bir şortla kanyonda yaşayan halk arasında 'Arapgirli Tarzan' olarak adlandırılan Ümit Aydın bir elinde klarneti diğerinde cümbüşüyle türkü söyleyip ziyaretçilerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Arapgir ilçesi Kozluk çayı Kayaarası Kanyonu'nda yıllardır üzerinde sade bir şortla bir kamelyada yaşayan halk arasında 'Arapgirli Tarzan' olarak adlandırılan 63 yaşındaki Ümit Aydın bir elinde cümbüş diğerinde klarnet ile türkü söyleyip bölgeyi ziyaret eden yerli yabancı turistlere adeta müzik ziyafeti sunuyor.

Dört mevsimin büyük bir bölümünü üzerinde sade şortla Kozluk çayında geçiren Aydın kışın eksi 10 derecede de suya girerek söylediği türkülerle bölgeyi ziyaret edenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

"23 yıldır Kozluk çayında yaşıyorum"

Yaklaşık 45 yıldır Kozluk çayı- Kayaarası kanyonu bölgesinde yaşadığını ifade eden Aydın," Dönem dönem ayrı mevkilerde yaşadım. Son 23 yıldır Kayarası Kanyonu'ndayım çocukluğum ve gençliğim burada geçti. Hayvanları otlatıp, müzikle uğraşıp balık tutarak günlerimi geçirdim. 23 yıl önce oturduğum kamelyaya elektrik çektim. Buraya alıştım şehri sevmiyorum. İnsanlarda zamanla bana alıştı yanımıza geliyorlar. Doğayı tahrip etmeden burada yaşıyorum" dedi.

"Yazlık ve kışlık elbisem üzerimdeki şort"

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisinin olduğunu altı yaşında kaval çalmaya başladığını belirten Aydın," Yazlık ve kışlık elbisem üzerimde ki şort. Kışın ayağıma kara lastik ile çorap giyiyorum. 17 yaşlarında ise cümbüş çalmayı öğrendim. Bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliği var. Geçen kış 70 santimetre kar yağmıştı öyle güzeldi ki ara sıra karla yıkanıp, buz tutan çayda suya giriyordum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 23 yıldır üzerinde sade bir şortla kanyonda yaşıyor, gelen ziyaretçilere müzik keyfi yaşatıyor - Son Dakika

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