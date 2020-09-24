23 yıllık anahtarcı, salgın önlemleriyle hizmet veriyor - Son Dakika

23 yıllık anahtarcı, salgın önlemleriyle hizmet veriyor

SİVAS'ta 23 yıldır anahtarcılık yapan Hubuyar Bağca (64), 5 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

23 yıllık anahtarcı, salgın önlemleriyle hizmet veriyor, System.String[]

SİVAS'ta 23 yıldır anahtarcılık yapan Hubuyar Bağca (64), 5 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Tek kişinin sığabildiği dükkanına bugünlerde koronavirüs nedeniyle müşteri kabul etmeyen Bağca, kapının üzerine açtığı pencereden hizmet veriyor. Esnaf arkadaşları ve müşteriler, Bağca'nın dükkanının küçük, gönlü ve sanatının ise büyük olduğunu söylüyor.

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.'de (TÜDEMSAŞ), 27 yıl tornacı olarak çalışan evli ve 5 çocuk babası Hubuyar Bağca, emekli olduktan sonra anahtarcılık yapmaya başladı. 23 senedir anahtarcılık mesleğine devam eden Bağca, kent merkezinde Hikmet Işık Caddesi'ndeki 5 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürüyor. Son dönemdeki koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde içeri müşteri kabul etmeyen Bağca, kapının üzerine açtığı pencereden hizmet vermeye devam ediyor.

'23 YILDIR ANAHTARCILIK YAPIYORUM'27 sene devlet işçisi olarak çalışıp, emekli olduktan sonra anahtarcılık yapmaya başladığını söyleyen Hubuyar Bağca, "23 senedir anahtarcılık yapıyorum. Benim mesleğim torna olduğu için bu mesleğe de yabancı değildim, iyi kötü de biliyordum. Bu dükkan 5 metrekare, çok küçük ama zor olmuyor. Bu virüs meselesi çıktığı için dükkanın kapısına açılır kapanır pencere yaptım" dedi.'DÜKKANI KÜÇÜK AMA GÖNLÜ BÜYÜK' Anahtar ustası Hubuyar Bağca'nın esnaf arkadaşı Sabahattin Koyun, "Hubuyar Amca şehrimizin iyi sanatkarlarından. Yıllardır da bu mesleği icra ediyor. Dükkanı küçük ama gönlü büyüktür, iyi bir sanatkardır, memnunuz biz" diye konuştu.

Orhan Doğan da "Hubuyar Amcamız topluma hizmet veriyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmiyor, güzel şekilde anahtarlarımızı yapıyor. Hem kendisinden hem de yaptığı işinden çokça memnunuz" ifadelerini kullandı.


Türkiye, Emekli, Çocuk, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 23 yıllık anahtarcı, salgın önlemleriyle hizmet veriyor - Son Dakika

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