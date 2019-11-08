Son Dakika Haberleri: 23 yıllık hemşire kansere yenik düştü
Son Dakika Güncel 23 yıllık hemşire kansere yenik düştü

23 yıllık hemşire kansere yenik düştü

6 saat önce

Samsun'da 23 yıllık hemşire kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

23 yıllık hemşire kansere yenik düştü, System.String[]

Samsun'da 23 yıllık hemşire kanser nedeniyle hayatını kaybetti.


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 yıldır hemşire olarak görev yapan Münire Ayturan (49), 3 ay önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek tedavi altında bulunduğu görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti. Münire hemşire için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ile ayrıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Nükleer Tıp Merkezi önünde iki ayrı tören düzenlendi.


Törene, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, başhekim yardımcıları, hastane idarecileri, sağlık sendikası temsilcileri, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.


Hemşire Münire Ayturan'ın yarın Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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