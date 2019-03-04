23 Zincir Market Hakkında Soruşturma

Rekabet Kurumu, sebze meyve fiyatlarından dolayı 23 zincir market hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, sebze meyve fiyatlarından dolayı 23 zincir market hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Kurumdan yapılan açıklamada, 'perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildiği' belirtildi. Açıklamada söz konusu marketlerin isimleri de yer aldı.



(İHA)

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