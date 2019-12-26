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230 bin kişinin hayatına mal olan tarihin en ölümcül depreminin 15'inci yıl dönümü
6 saat önce
Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve hemen sonrasındaki tsunami sebebiyle, Uzak Doğu Asya ülkelerinde bundan tam 15 yıl önce 230 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. 26 Aralık 2004'te yaşanan ve 20 metreyi bulan dev dalgalara sebep olan bu doğal afet hala akıllarda
Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve hemen sonrasındaki tsunami sebebiyle Uzak Doğu Asya ülkelerinde bundan tam 15 yıl önce 230 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti.
26 Aralık 2004'te yaşanan ve 20 metreyi bulan dev dalgalara sebep olan bu doğal afet, meydana getirdiği tahribat ve sebep olduğu ölümlerle hala akıllardaki yerini koruyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:57
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