230 okuldan 22 bini aşkın öğrenci SGM'lere misafir oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 230 okuldan 22 bini aşkın öğrenci SGM'lere misafir oldu - Son Dakika

230 okuldan 22 bini aşkın öğrenci SGM'lere misafir oldu

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezleri'nde 'Misafir Okul' etkinlikleri devam ediyor.

230 okuldan 22 bini aşkın öğrenci SGM'lere misafir oldu, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezleri'nde 'Misafir Okul' etkinlikleri devam ediyor.


Bu kapsamda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek olan projede şu ana kadar 230 farklı okuldan 22 bini aşkın öğrenci SGM'lere misafir oldu. SGM'lere misafir olan okullar Akıl Oyunları, Tasarım Atölyesi, Mutfak Atölyesi ve Drama gibi birbirinden farklı atölyeler ve eğitici etkinlikler gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan proje 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:32 Kaynak: İHA
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