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231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum - Son Dakika

231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum

08.08.2021 11:08

Türkiye, son 2 gündür yangın bölgelerinden art arda gelen iyi haberlere seviniyor. 28 Temmuz'dan beri başlayan orman yangınlarında 12. güne girilirken, şu ana kadar 47 ilde çıkan orman yangının 231'İi kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlara ise müdahale ediliyor.

28 Temmuz'dan beri Türkiye'de başlayan orman yangınlarının büyük kısmı kontrol altına alınmış durumda. İlk başlayan ve Antalya'yı felç eden Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, müdahalelerinde Muğla'ya ağırlık vermeye başladı.

7 NOKTADA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanlığı, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Buna göre 47 ilde çıkan 238 yangından 231i kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlar için ise mücadele ediliyor.

Devam eden yangınlar şöyle:

231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum

Yangınlara 15 uçak, 57 helikopter, 9 İHA, 62 helikopter, 850 arazöz ve 150 iş makinesive 5 bin 250 personel müdahale ediyor.

MİLAS'TAN KORKUTAN HABER

Alevlerin kontrol altına alındığı Milas'tan ise kötü haber geldi. Milas Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan yeni açıklamaya göre ilçede saat 18.47'de yeniden yangın başladı. Yangını söndürmek için yoğun çalışmalar devam ediyor.

217 yangın kontrol altına alındı, 6 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum

Yapılan açıklamada "18.47 saati itibariyle Fesleğen Mahallesi'nde yangın tekrar başladı. Söndürme çalışmaları belirtilen saate kadar havadan ve karadan devam etti. Antalya bölgesinde yangınların sona ermesiyle birlikte yangın söndürme güçleri Muğla'ya sevk edildi." ifadelerine yer verildi.

217 yangın kontrol altına alındı, 6 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum
231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum

Antalya, Türkiye, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum - Son Dakika


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