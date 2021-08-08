231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum - Son Dakika

28 Temmuz'dan beri Türkiye'de başlayan orman yangınlarının büyük kısmı kontrol altına alınmış durumda. İlk başlayan ve Antalya'yı felç eden Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, müdahalelerinde Muğla'ya ağırlık vermeye başladı.

7 NOKTADA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanlığı, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Buna göre 47 ilde çıkan 238 yangından 231i kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlar için ise mücadele ediliyor.

Devam eden yangınlar şöyle:

Muğla: Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan

Isparta: Sütçüler

Antalya: Kaş

Yangınlara 15 uçak, 57 helikopter, 9 İHA, 62 helikopter, 850 arazöz ve 150 iş makinesive 5 bin 250 personel müdahale ediyor.

MİLAS'TAN KORKUTAN HABER

Alevlerin kontrol altına alındığı Milas'tan ise kötü haber geldi. Milas Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan yeni açıklamaya göre ilçede saat 18.47'de yeniden yangın başladı. Yangını söndürmek için yoğun çalışmalar devam ediyor.

Yapılan açıklamada "18.47 saati itibariyle Fesleğen Mahallesi'nde yangın tekrar başladı. Söndürme çalışmaları belirtilen saate kadar havadan ve karadan devam etti. Antalya bölgesinde yangınların sona ermesiyle birlikte yangın söndürme güçleri Muğla'ya sevk edildi." ifadelerine yer verildi.