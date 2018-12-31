Son Dakika Haberleri: 238 Bin Metrekare Kilit Parke, 20 Milyon Lira Yatırım

238 Bin Metrekare Kilit Parke, 20 Milyon Lira Yatırım

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi geride kalan hizmet döneminde Selendi ilçesinde 238 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirirken, bu çalışmalara 20 milyon lira yatırım yaptı.

238 Bin Metrekare Kilit Parke, 20 Milyon Lira Yatırım, System.String[]

Selendi ilçesini yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan hizmet döneminde ilçede 238 bin metrekare kilit parke taşı döşeme, bordür ve oluk çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalara 20 milyon lira yatırım yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, her kesimden vatandaşın takdirini topladı.

Yazın Tozdan, Kışın Çamurdan Kurtuldu

Selendi'de, Rahmanlar, Değirmendere, Çortak, Bekirağalar, Şehiroğlu, Kayranlar, Beypınar, Güllüce, Avlaşa, Akçakertil, Çamyayla, Selmanhacılar, Mıdıklı ve Tepeynihan mahalleleri ve birçok mahallenin sokaklarında yapılan çalışmalar kötü durumda olan yolları konforlu bir duruma getirdi. Ulaşım açısından zorluk yaşanan yerlerde yapılan çalışmalar bazı mahallelerde hizmet görmeyen vatandaşların yüzünü güldürdü.

"Daha Güzel Hizmetleri Kazandırmak Amacındayız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Selendi ilçesinin prestijini yükseltmek adına projeler ürettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Selendi ilçemiz hizmetin en güzelini hak ediyor. Birçok mahallede yollar tozdan çamurdan geçilmiyordu. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına kilit parke taşı döşeme çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttük.İnşallah güzel hizmetleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:54 Kaynak: Bültenler

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