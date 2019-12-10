Son Dakika Haberleri: 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi - Son Dakika

239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi.

239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi, System.String[]

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi.


Jandarma ekipleri kent merkezinde yaptığı operasyonla, tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şahıs ile birlikte 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:45 Kaynak: İHA
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