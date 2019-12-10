Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirildi.



Jandarma ekipleri kent merkezinde yaptığı operasyonla, tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şahıs ile birlikte 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR