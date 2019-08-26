Son Dakika Haberleri: 239 düzensiz göçmen yakalandı
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239 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 239 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 239 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekiplerince, sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar gün boyu devam etti.

TCSG 6 Bot Komutanlığınca Küçükkuyu açıklarında yapılan ilk operasyonda, 53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Daha sonra aynı bölgede TCSG 905 Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı diğer operasyonda ise Afganistan ve Pakistan uyruklu 52 düzensiz göçmen daha yakalandı.

TCSG 8 Bot Komutanlığı ise Sivrice burnu açıklarında yaptığı operasyonda 46 Afganistan uyruklu, aynı bölgede TCSG 81 Bot Komutanlığınca gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda da 88 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:02 Kaynak: AA
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