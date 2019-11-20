24. Acil Tıp Güz Sempozyumu tamamlandı

24. Acil Tıp Güz Sempozyumu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) işbirliği ile 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşti.



ADÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mücahit Avcil "İlk gün REBOA kursu verildi, sonraki günler ise teorik sunumlarla devam edildi. REBOA uygulaması kanamalı hasta yönetiminde kullanılabilecek acil servislerde kanamalar sebebi ile ölümleri ciddi oranda azaltabilecek ileri bir tekniktir. '21. Yüzyılda artık hiçbir insan kanamaya bağlı şok tablosundan kaybedilmemeli' sloganı ile yola çıkılan ve Türkiye'de alanında tek olan REBOA kursu, işlemin ayrıntılarını ve dikkat gerektiren yanlarını kursiyerlere aktarılmasını sağlayan teorik ve pratik imkanlar sağlamış oldu. Bu işlemin, öncelikle acil hekimleri olmak üzere tüm kanama ve resustasyon ile uğraşan hekimlere tanıtılması pek çok hayatın kurtulmasına öncülük edecektir" diyerek sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi verdi.



Acil tıpta güncellemelerin, bilimsel çalışmalar ve yeniliklerin konuşulduğu, farklı görüşlerin savunulduğu sempozyum hem eğlenceli hem de öğretici oldu. Sempozyum Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mücahit Avcil ve ATUDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Zeynep Çakır'ın kapanış konuşmaları ile son buldu. - AYDIN