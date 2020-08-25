24 Ağustos 2020 Haberleri - Son Dakika

24 Ağustos 2020 Haberleri
24 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
- Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
- Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
- Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
- Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
- Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı
- Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük
- Slovan Bratislava ile Priştine, koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti
- Şişli'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
- Donald Trump'ın resmen başkan adayı olarak gösterildiği gün, şirketi ve oğlu hakkında dava açıldı
- Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
- Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
- Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
- Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
- PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz
- 18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
- Fatih Portakal'ın yerine geçeceği konuşulan Uğur Dündar, Fox TV iddialarına noktayı koydu
- Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
- Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
- Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor
- Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
- 11 yıl sonra aynı yerde ikinci kez cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandı
- Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
- Manchester United ile anılan James Maddison, Leicester City ile 4 yıllık sözleşme yeniledi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Navtex resti: Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır
- Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü
- Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
- Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi yolcu otobüsünde yakalandı
- Sergen Yalçın, PAOK maçı öncesinde siyasi gerilime değindi: Bu konular bize uzak
- Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
- Roma, Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla birlikte Verona'ya kiraladı
- Giresun şehidinin oğlu babasına böyle veda etti! Yürek yakan anlar
- Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
- Antalya'da bir kişi, parkın ortasında kadını yere yatırıp darp etti! O anlar kameraya yansıdı
- Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
- Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü
- Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
- Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
- Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 00:15
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