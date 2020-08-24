24 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Aile Bağları
01:30 Ölümcül Uçuş
02:15 Aile Bağları
03:15 Aşk Laftan Anlamaz
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
05:40 Asuman'la Sevgili Dünürüm
06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
10:00 Pazar Sürprizi
12:45 Kuaförüm Sensin
13:00 Tarkan Viking Kanı
14:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
18:45 Show Ana Haber
20:00 Salako
20:00 Deliha 2
21:45 Şekerpare
22:15 Deliha 2
23:45 Ölümcül Uçuş