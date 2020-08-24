24 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:05 Makas
03:25 Tövbeler Olsun
03:40 Yedi Numara
05:10 Uğurlugiller
06:00 Aslan Ailem
06:05 İncir Ağacı
07:15 Shrek 3
08:55 Yeşil Deniz
09:05 Diriliş Ertuğrul
11:20 Tozkoparan
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ulak
13:00 Hangimiz Sevmedik
14:05 Tövbeler Olsun
15:55 Kalk Gidelim
17:10 Makas
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Hükümet Kadın 2
20:00 Tövbeler Olsun
22:25 Savaşın Efsaneleri
23:20 Kalk Gidelim
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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